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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall mit verletzter Pkw-Fahrerin

Euskirchen (ots)

Auf der Landstraße 119 im Bereich Euskirchen-Stotzheim kam es am heutigen Montag (18. Mai) gegen 5.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die Landstraße aus Richtung Euskirchen-Niederkastenholz in Fahrtrichtung Euskirchen-Stotzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Pkw-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam im Graben zum Stillstand. Die Fahrerin wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Landstraße 119 war bis 7.27 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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