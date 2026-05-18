Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Brand einer Strohmiete
Mechernich (ots)
Zwischen Mechernich-Weyer und Nettersheim-Zingsheim kam es am Freitagmorgen (15. Mai) gegen 5.17 Uhr zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Acker. Eine Strohmiete mit rund 80 Rundballen geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.
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