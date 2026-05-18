POL-EU: Brand einer Strohmiete

Euskirchen-Roitzheim (ots) - Am Freitagabend, 15.05.2026, gegen 20:10 Uhr, entdeckte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Euskirchen-Roitzheim den Einbruch in ihr Haus. Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit der Geschädigten zwischen 16:00 - 20:00 Uhr genutzt, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Hierbei hatten sie zuvor ein Fenster aufgehebelt. Von den Tätern wurde das gesamte Haus durchsucht. Die ...

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