Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Euskirchen-Roitzheim (ots)

Am Freitagabend, 15.05.2026, gegen 20:10 Uhr, entdeckte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Euskirchen-Roitzheim den Einbruch in ihr Haus. Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit der Geschädigten zwischen 16:00 - 20:00 Uhr genutzt, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Hierbei hatten sie zuvor ein Fenster aufgehebelt. Von den Tätern wurde das gesamte Haus durchsucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02251 799 0 oder per E-Mail über poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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