Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl von Werbeaufstellern

Kall (ots)

In einem Schnellrestaurant in Kall kam es am Samstag (16. Mai) gegen 00.15 Uhr zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Männer entwendeten in Begleitung von zwei weiteren Personen zwei Pappaufsteller aus dem Verkaufsraum und verließen anschließend fluchtartig das Lokal. Auf dem Parkplatz stiegen die Beteiligten in zwei abgestellte Pkw und entfernten sich von der Örtlichkeit. Ein Mitarbeiter stellte sich vor ein Fahrzeug, um die Weiterfahrt zu verhindern, wurde jedoch beim Anfahren leicht zur Seite gedrängt. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen steht die Tat im Zusammenhang mit einem aktuell in sozialen Netzwerken, insbesondere auf TikTok, kursierenden Trend, bei dem bestimmte Werbeaufsteller entwendet werden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um einen strafbaren Diebstahl handelt. Von einer Nachahmung wird dringend abgeraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des räuberischen Diebstahls aufgenommen.

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