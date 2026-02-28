Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am 27.02.2026 gegen 14:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 35-jährigen Autofahrer, der die Industriestraße in Grünstadt befuhr. Da bei dem Mann drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde mit diesem ein freiwilliger Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC, weswegen dem 35-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte hierbei eine Wirkstoffkonzentration von 3,5 ng/ml oder mehr festgestellt werden, erwarten den Mann ein Bußgeld von 500,- Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell