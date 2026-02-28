PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Drogeneinfluss

POL-PDNW: Autofahrer unter Drogeneinfluss
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Am 27.02.2026 gegen 14:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 35-jährigen Autofahrer, der die Industriestraße in Grünstadt befuhr. Da bei dem Mann drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde mit diesem ein freiwilliger Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC, weswegen dem 35-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte hierbei eine Wirkstoffkonzentration von 3,5 ng/ml oder mehr festgestellt werden, erwarten den Mann ein Bußgeld von 500,- Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Gauch, Polizeihauptkommissar

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

