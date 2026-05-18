Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 21-Jährigen zu Boden gestoßen und verletzt

Mechernich (ots)

Im Bereich Walnußweg in Mechernich wurde ein 21-jähriger Mann am Samstag (16. Mai) gegen 2 Uhr von drei bislang unbekannten Personen angegriffen. Der Mann wurde zu Boden gestoßen und anschließend mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf fügte einer der Unbekannten dem Mann mit einem spitzen Gegenstand eine Schnittverletzung im Bauchbereich zu. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Unbekannten werden als männlich, dunkel gekleidet und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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