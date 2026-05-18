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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte versuchen Wohnwagen zu entwenden

Nettersheim (ots)

Im Gewerbegebiet Zingsheim-Süd in Nettersheim-Zingsheim kam es am Freitag (15. Mai) gegen 22.50 Uhr zu mehreren Diebstahlsdelikten. Zunächst versuchten drei bislang Unbekannte, einen Wohnwagen zu entwenden, indem sie die Wegfahrsperre durchtrennten. Der Wohnwagen wurde von dem Eigentümer auf einem dafür vorgesehenen Stellplatz unter einem Carport in dem Gewerbegebiet geparkt. Während der Tatausführung wurden die Unbekannten jedoch durch einen vorbeifahrenden Pkw gestört und flüchteten. Im Anschluss entwendeten die Unbekannten Kraftstoff aus einem Lkw-Tank eines angrenzenden Firmengeländes. In beiden Fällen flüchteten die Unbekannten mit einem Pkw (BMW X5) mit bulgarischem Kennzeichen vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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