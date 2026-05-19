Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Starke Polizeipräsenz verhindert weitere Eskalation - Fliegerstaffel eingesetzt

Euskirchen (ots)

Am Montagabend (18. Mai) kam es in der Euskirchener Innenstadt zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen zweier Personengruppen. Durch das schnelle und konsequente Einschreiten zahlreicher Polizeikräfte konnte eine weitere Eskalation verhindert werden.

Gegen 18 Uhr wurde der Polizei zunächst eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Walramstraße gemeldet. Die eingesetzten Beamten fertigten eine Strafanzeige. Im weiteren Verlauf versammelten sich gegen 21.23 Uhr mehrere Angehörige eines der Beteiligten in einer Lokalität in der Spiegelstraße. Dort eskalierte die Situation erneut: Mehrere Personen drangen in das Ladenlokal ein und beschädigten unter anderem eine Fensterscheibe. Im Zuge der Auseinandersetzungen warf ein 51-jähriger Mann aus Euskirchen einen Metallpfosten in eine Personengruppe und traf hierbei einen 48-jährigen Euskirchener am Kopf. Der Mann wurde verletzt. Der Tatverdächtige wurde unmittelbar durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen.

Ebenfalls in Gewahrsam genommen wurde ein 33-Jähriger aus der Städteregion Aachen. Er hatte versucht, mit einem weiteren Metallpfosten auf mehrere Personen einzuschlagen. Dies konnte durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte verhindert werden. Zur Bewältigung der Lage waren innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes vor Ort. Zur Unterstützung wurde unter anderem auch die Fliegerstaffel eingesetzt. Durch die hohe Polizeipräsenz konnte die Lage zügig stabilisiert und weitere Straftaten verhindert werden. Insgesamt wurden 64 Personalien festgestellt, mehrere Platzverweise ausgesprochen sowie ein Baseballschläger sichergestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in den Räumlichkeiten der Bar Reizstoff versprüht.

Die Polizei Euskirchen fertigte mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Bedrohung. Noch in der Nacht führten Polizeibeamte sogenannte Gefährderansprachen durch.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Beteiligten aufgenommen. Die Polizei wird auch in den kommenden Tagen mit verstärkter Präsenz in der Euskirchener Innenstadt vertreten sein.

Zur Sicherung weiterer Beweise bittet die Polizei Euskirchen Zeugen, insbesondere Personen mit Foto- oder Videoaufnahmen der Vorfälle, sich zu melden. Hinweise können auch über das Hinweisportal übermittelt werden. Dort besteht zudem die Möglichkeit, Bild- und Videodateien hochzuladen.

Link: https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-einen-hinweis-geben

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