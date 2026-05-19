Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit verletzter Pkw-Fahrerin

Hellenthal-Kehr (ots)

Am Dienstag, den 19. Mai, kam es gegen 10.20 Uhr auf der Bundesstraße 265 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Belgien verletzt wurde.

Die 29-Jährige befuhr die Bundesstraße 265 aus Richtung Hellental kommend in Fahrtrichtung Belgien. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen angrenzenden Graben. Dort kollidierte sie mit einem Erdwall. Anschließend kam sie wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen.

Die Unfallörtlichkeit war bis 12.58 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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