Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwer verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW

Dummerstorf (ots)

Am Vormittag des 14.05.2026 gegen 09:20 Uhr ereignete sich auf der L39 zwischen Dummerstorf und Laage, Höhe Siedlung "Am Obstgarten", ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bikefahrer. Ersten Erkenntnissen nach befuhr die 19-jährige Autofahrerin die L39 aus Richtung Laage kommend in Richtung Dummerstorf, als der 84-jährige Radfahrer von rechts aus einer Nebenstraße auf die L39 auffuhr. Die Fahrzeugführerin leitete eine Gefahrenbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen. Dennoch konnte sie eine seitliche Kollision mit dem Radfahrer nicht verhindern, so dass der es zum Sturz des Radfahrers kam. Der 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer medizinischen Notversorgung ins Klinikum Rostock eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam die DEKRA zum Einsatz und unterstützte die Unfallaufnahme vor Ort. Die 19-Jährige blieb unverletzt und wurde durch die anwesenden Eltern, die ebenfalls im Fahrzeug waren, betreut. Für die Dauer der Maßnahmen am Unfallort war die L39 für die Dauer von vier Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst

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