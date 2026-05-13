Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden durch Brand eines Einfamilienhauses in Rehna

Rehna (ots)

Gegen 18:00 Uhr kam es am Mittwoch in der Birkenallee in Rehna zu einem Brand in einem Einfamilienhaus wodurch ein geschätzter Sachschaden von 50.000 Euro entstanden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 74-jährige Bewohnerin beim Kochen etwas auf dem Herd gelassen und war währenddessen kurz auf die Terrasse zu ihrem 67-jährigen Mann gegangen. Plötzlich erschien die Nachbarin und machte auf ein Feuer im Haus aufmerksam. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Rehna, Groß Rünz und Carlow konnten zeitnah das Feuer löschen und größere Schäden verhindern. Trotzdem wird der entstandene Sachschaden derzeit auf 50.000 Euro beziffert. Das Haus ist derzeit unbewohnbar und wurde zum Zwecke der Durchführung weiterer kriminaltechnischer Maßnahmen beschlagnahmt. Nach einer ärztlichen Überprügung der beiden Hausbewohner konnten diese vor Ort als unverletzt aus den medizinischen Maßnahmen entlassen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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