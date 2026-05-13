Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Ermittlungsverfahren gegen Simson-Fahrer nach Verkehrsdelikten eingeleitet

Holthusen/Boizenburg (ots)

Bei einem Sturz mit einem Kleinkraftrad ist am Dienstagnachmittag bei Holthusen ein 14-Jähriger schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 15:30 Uhr die Gemeindestraße zwischen Sülstorf und Holthusen, als er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seine Simson verlor und stürzte. Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten Mopedfahrer und verständigten die Rettungskräfte.

Der 14-Jährige wurde mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma sowie einer Beinfraktur mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Gemeindestraße musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Bereits am zurückliegenden Samstag beabsichtigten Polizeibeamte gegen 16:00 Uhr, einen Kleinkraftradfahrer bei Boizenburg einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der männliche Fahrzeugführer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und flüchtete teils mit riskanter Fahrweise sowie gefährlichen Überholmanövern vor der Polizei. Dabei erreichte das offenbar frisierte Kleinkraftrad Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der 17-jährige Fahrzeugführer identifiziert und das Kleinkraftrad vom Typ Simson S50 sichergestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem Veränderungen am Motor sowie an der Abgasanlage vorgenommen, wodurch die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen war. Zudem bestand für das Kleinkraftrad kein erforderlicher Versicherungsschutz.

Gegen den 17-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

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