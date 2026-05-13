Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Warnung vor Trickdiebstählen aus Schweriner Wohnungen - Polizei sensibilisiert insbesondere ältere Menschen und deren Angehörige

Schwerin (ots)

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Trickdiebstählen zum Nachteil älterer Menschen in Schwerin. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zu zwei Fällen, die sich bereits am 07.05.2026 in der Schweriner Weststadt ereignet haben und sensibilisiert in diesem Zusammenhang die Bevölkerung.

Beide Taten ereigneten sich in den Nachmittagsstunden. Die späteren Geschädigten, ein 91-jähriger sowie ein 82-jähriger Mann, sind altersbedingt körperlich eingeschränkt und vor der Tat mit ihren Rollatoren im Umfeld ihrer Wohnungen unterwegs gewesen.

Im ersten Fall sprach ein bislang unbekannter Mann den 91-Jährigen an und bot diesem eine Lederjacke sowie eine Uhr zum Kauf an. Der Geschädigte ließ den Mann schließlich in seine Wohnung. Nach einiger Zeit kam ein weiterer Tatverdächtiger hinzu. Der 91-Jährige kaufte schließlich die angebotene Jacke. Erst nachdem die Tatverdächtigen die Wohnung verlassen hatten, stellte der Senior fest, dass ihm zusätzlich Bargeld entwendet worden war.

Wenig später wurde ein 82-jähriger Mann an seiner Wohnung von zwei unbekannten Männern angesprochen. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und erklärten, auf der Suche nach Jacken und Schmuck zu sein. Auch in diesem Fall gewährte der Geschädigte den Männern Zutritt zu seiner Wohnung. Nachdem die Tatverdächtigen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte der Mann das Fehlen von Bargeld.

Der entstandene finanzielle Schaden beläuft sich in beiden Fällen jeweils auf etwa 160 Euro.

Ein Tatverdächtiger konnte in beiden Fällen übereinstimmend wie folgt beschrieben werden:

- kräftige beziehungsweise stämmige Statur - dunkle Haare - sprach akzentfrei Deutsch

Zudem soll einer der beiden Männer deutlich jünger gewesen sein als sein Begleiter.

Die Polizei rät insbesondere älteren Menschen sowie deren Angehörigen:

- Seien Sie misstrauisch bei unangekündigten Besuchen oder ungewöhnlichen Verkaufsangeboten. - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. - Fordern Sie bei angeblichen Amtspersonen stets einen Dienstausweis und verständigen Sie im Zweifel die Polizei.

Sollten Sie oder Verwandte bzw. Bekannte von Ihnen ebenfalls von ähnlichen Sachverhalten betroffen sein oder bereits verdächtige Beobachtungen gemacht haben bittet die Polizei um Hinweise an kk.schwerin@polmv.de oder über die Telefonnummer 0385/ 5180 2224. Sollten Sie in den kommenden Tagen auffällige Personen oder Situationen feststellen, bittet die Polizei darum, umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu informieren.

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