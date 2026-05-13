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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Feuer beschädigt Verkaufsautomaten in Friedrichsruhe

Friedrichsruhe/Crivitz (ots)

Bei einem Feuer in Friedrichsruhe ist am gestrigen Abend hoher Sachschaden entstanden. Eine Holzhütte, in der sich zwei Verkaufsautomaten befanden, wurde offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brach das Feuer kurz vor 22:00 Uhr in einer nach vorne offenen Holzhütte in der Hauptstraße aus. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren aus Friedrichsruhe und Goldenbow konnte ein Vollbrand verhindert werden. Die in der Hütte befindlichen Verkaufsautomaten für Eier und Fleisch wurden durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 35.000 Euro beziffert. Die Aufzeichnungen der vorhandenen Videoüberwachungsanlage werden derzeit im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Brandort und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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