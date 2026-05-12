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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in ehemaligem Postgebäude- Ermittlungen wegen Brandstiftung

Hagenow (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Tages kam es im ehemaligen Postgebäude am Bahnhof Hagenow-Land zu einem Brand. Das unbewohnte Gebäude war bereits in den frühen Morgenstunden des 1.Weihnachtsfeiertages 2025 von einem Brand betroffen und ist seitdem einsturzgefährdet.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 14:00 Uhr im Erdgeschoss aus und breitete sich anschließend auf die erste Etage aus. Zahlreiche Kameraden der umliegenden Feuerwehren waren bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Auf Grund des Einsatzes musste die angrenzende Bahnstrecke für etwa vier Stunden gesperrt werden.

Zeugen hatten zuvor mehrere Jugendliche im Bereich des Gebäudes beobachtet. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten durch Polizeikräfte fünf junge Männer zwischen 16 und 17 Jahren festgestellt werden. Sie wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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