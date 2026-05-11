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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Spannungstesteinrichtung für Windenergieanlagen bei Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am 11.05.2026 gegen 15:40 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über 
eine Rauchentwicklung aus einer Spannungstesteinrichtung für 
Windenergieanlagen zwischen Grevesmühlen und Santow.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits erloschen, 
sodass keine Löscharbeiten mehr erforderlich waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete sich während eines 
Spannungstests einer 179 Meter hohen Windenergieanlage ein 
Transformator in der Testeinrichtung.  

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Grevesmühlen, Gostorf und Börzow 
waren mit insgesamt 25 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa eine Million Euro 
geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete ein 
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen 
Brandstiftung ein. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird 
derzeit geprüft.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Tim Voelkel  
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Grevesmühlen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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