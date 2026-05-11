Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Spannungstesteinrichtung für Windenergieanlagen bei Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am 11.05.2026 gegen 15:40 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über eine Rauchentwicklung aus einer Spannungstesteinrichtung für Windenergieanlagen zwischen Grevesmühlen und Santow. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits erloschen, sodass keine Löscharbeiten mehr erforderlich waren. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete sich während eines Spannungstests einer 179 Meter hohen Windenergieanlage ein Transformator in der Testeinrichtung. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Grevesmühlen, Gostorf und Börzow waren mit insgesamt 25 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa eine Million Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird derzeit geprüft. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Tim Voelkel Polizeioberkommissar Polizeirevier Grevesmühlen

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