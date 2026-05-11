Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 87-jähriger Mann aus Schwerin

Pampow vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Schwerin / Pampow (ots)

Seit dem heutigen Vormittag wird ein 87-jähriger Mann aus Pampow vermisst. Der an Demenz erkrankte Vermisste wurde letztmalig gegen 11:00 Uhr im Klinikum Schwerin gesehen.

Da die bislang durchgeführten polizeilichen Suchmaßnahmen, darunter auch der Einsatz eines Polizeihundes, bislang nicht zum Antreffen des Mannes geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Ein Foto sowie die Personenbeschreibung des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fcld.ly/2026-05-11vermisst

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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