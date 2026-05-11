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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstensuche nach 87-jährigem Mann beendet

Schwerin / Pampow (ots)

Der seit heute über die Öffentlichkeit gesuchte 87-jährige Mann aus Pampow ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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