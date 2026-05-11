POL-HRO: Vermisstensuche nach 87-jährigem Mann beendet
Schwerin / Pampow (ots)
Der seit heute über die Öffentlichkeit gesuchte 87-jährige Mann aus Pampow ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
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