POL-HRO: Vermisstensuche nach 87-jährigem Mann beendet

Schwerin / Pampow (ots) - Seit dem heutigen Vormittag wird ein 87-jähriger Mann aus Pampow vermisst. Der an Demenz erkrankte Vermisste wurde letztmalig gegen 11:00 Uhr im Klinikum Schwerin gesehen. Da die bislang durchgeführten polizeilichen Suchmaßnahmen, darunter auch der Einsatz eines Polizeihundes, bislang nicht zum Antreffen des Mannes geführt haben, bittet ...

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