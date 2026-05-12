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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW-Brand Dank aufmerksamer Zeugen in Laage verhindert

Laage/ Landkreis Rostock (ots)

Am Freitagabend konnte ein Fahrzeugbrand in Laage dank aufmerksamer Zeugen verhindert werden. Ihnen ist es zu verdanken, dass ein vorsätzlich gelegter Brandsatz rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden konnte, ohne dass ein Sachschaden entstand.

Zuvor befuhr ein 25-jähriger Einwohner gegen 22:20 Uhr mit seinem Fahrzeug die Bahnhofstraße in Laage und bemerkte beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW der Marke VW, dass etwas im Bereich des linken Vorderrades brannte. Daraufhin stoppte er sein Fahrzeug, machte weitere unmittelbar in der Umgebung befindliche Personen auf den Sachverhalt aufmerksam und löschte zusammen mit den anderen Zeugen den Brandsatz mit Wasser. Des Weiteren war eine unbekannte Flüssigkeit am Fahrzeug aufgebracht.

Aufgrund der vorhandenen Spurenlage und den derzeit vorliegenden Erkenntnissen, geht die Polizei davon aus, dass bisher unbekannte Personen versucht haben, das dort geparkte Fahrzeug in Brand zu setzen. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt nun bezüglich des Verdachts der versuchten Brandstiftung.

Etwaige Beobachtungen am oder im Nahbereich des Tatortes, Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder sonstige sachdienliche Informationen nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 0381 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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