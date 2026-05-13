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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl eines Bäckereifahrzeugs: Erfolgreiche Ermittlungen führen zu mehrjähriger Haftstrafe

Rostock (ots)

Nach einem schweren Einbruchdiebstahl im vergangenen Jahr sind zwei Täter aus Rostock nun verurteilt worden. Das Landgericht Rostock verurteilte die beiden Männer im Alter von 49 und 52 Jahren im April zu mehrjährigen Haftstrafen.

Die Beschuldigten hatten Anfang Juni 2025 das Lieferfahrzeug einer Bäckerei von einem Parkplatz in Elmenhorst entwendet und dieses anschließend nach Polen verbracht.

Dank intensiver und zielgerichteter Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rostock geführt wurden, konnte der Fluchtweg der Täter nachvollzogen werden. Bereits am Folgetag wurde das entwendete Fahrzeug in Polen aufgefunden und im Zuge der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unverzüglich sichergestellt. Entscheidende Hinweise lieferten unter anderem Videoaufzeichnungen, auf denen die beiden polizeibekannten Männer zweifelsfrei identifiziert werden konnten.

Die beiden Männer wurden wegen gemeinschaftlichen schweren Einbruchdiebstahls zu Freiheitsstrafen von 3 Jahren und 2 Monaten beziehungsweise 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt.

Gegen einen Verurteilten ist das Urteil rechtskräftig. Der zweite legte Rechtsmittel gegen die Entscheidung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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