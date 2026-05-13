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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeug kollidiert mit Hauswand und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Warin (LK NWM) (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (12. Mai) kam es in Warin zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein blauer Kleinwagen gegen 21:30 Uhr die Wariner Friedensstraße aus Richtung der dortigen Feuerwehr kommend in Richtung des Marktplatzes. Auf Höhe der Einmündung zur Geschwister-Scholl-Straße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Gehweg und kollidierte schließlich mit einer Hauswand. Eine Passantin, die sich auf dem Gehweg befand, konnte rechtzeitig zur Seite springen und blieb unverletzt.

Die Fahrzeugführerin, die als blondhaarig beschrieben werden konnte, setzte ihre Fahrt anschließend fort.

Der am Wohnhaus entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 1.000 EUR.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zur Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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