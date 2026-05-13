Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl eines forstwirtschaftlichen Anhängers - Polizei sucht Zeugen

Gostorf (LK NWM) (ots)

Nachdem unbekannte Täter im Zeitraum von Montagnachmittag, 11. Mai, bis zum darauffolgenden Dienstagmorgen einen forstwirtschaftlichen Anhänger von einem Betriebsgelände in Gostorf an der B105 entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten der oder die unbekannten Täter einen grau lackierten Anhänger der Marke Saris, der zum Zeitpunkt des Diebstahls ein amtliches Kennzeichen mit GVM-Kennung trug. Nach derzeitigem Stand befanden sich zudem diverse Arbeitsgeräte sowie Werkzeuge auf dem Anhänger, die ebenfalls entwendet wurden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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