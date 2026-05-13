Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schneller Ermittlungserfolg nach Raub auf 15-Jährigen - 20-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Rostock (ots)

Nach einem Raub zum Nachteil eines 15-Jährigen im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel konnte die Polizei innerhalb kurzer Zeit einen Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen. Der 20-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es am Montagnachmittag, den 11. Mai 2026, gegen 15:00 Uhr im Bereich der Olof-Palme-Straße zunächst zu einer verbalen und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jahrigen und einem 13-jährigen Mädchen gekommen sein. Das Mädchen wurde dabei verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm Strafanzeigen gegen die beiden Beteiligten wegen des Verdachts der Körperverletzung auf.

Rund eineinhalb Stunden später, gegen 16:30 Uhr, kam es in unmittelbarer Nähe zu dem anschließenden Raubdelikt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ der 15-Jährige das dortige Stadtteilzentrum und beabsichtige mit seinem Fahrrad den Bereich verlassen, als er plötzlich von einem Mann angegriffen wurde und zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige dem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht geschlagen und dessen mitgeführte Musikbox an sich genommen haben. Zusätzlich soll er das Fahrrad des 15-Jährigen beschädigt haben. Anschließend flüchtete der Mann in zunächst unbekannte Richtung. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

Durch sofort eingeleitete Ermittlungen sowie mehrere übereinstimmende Zeugenaussagen gelang es den Einsatzkräften, zeitnah einen 20-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass zwischen dem Tatverdächtigen und der zuvor verletzten 13-Jährigen ein familiäres Verhältnis besteht.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann zunächst nicht angetroffen werden. Durch intensive weitere Ermittlungen und den anhaltenden Fahndungsdruck stellte sich der 20-Jährige am 12. Mai 2026 gegen 13:00 Uhr schließlich selbstständig im Polizeirevier Dierkow.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Anschließend wurde der 20-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an. Bei allen genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige

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