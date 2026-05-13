Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Hanstorf

Grevesmühlen (ots)

Am 13.05.2026 gegen 13:27 Uhr kam es in Hanstorf zu einem Brand an einem Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst die Veranda des Wohnhauses in Brand. Das Feuer griff anschließend auf Teile des Gebäudes über. Dabei wurden die Fassade sowie zwei bodentiefe Fenster beschädigt. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Dassow, Papenhusen, Mallentin und Roggenstorf konnte der Brand zügig gelöscht und ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden. Das Wohnhaus blieb weiterhin bewohnbar. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

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