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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Hanstorf

Grevesmühlen (ots)

Am 13.05.2026 gegen 13:27 Uhr kam es in Hanstorf zu einem Brand an 
einem Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst die Veranda des 
Wohnhauses in Brand. Das Feuer griff anschließend auf Teile des 
Gebäudes über. Dabei wurden die Fassade sowie zwei bodentiefe Fenster
beschädigt.

Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Dassow, 
Papenhusen, Mallentin und Roggenstorf konnte der Brand zügig gelöscht
und ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden. Das 
Wohnhaus blieb weiterhin bewohnbar.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene 
Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten 
Brandursache aufgenommen.

Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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