Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (101/2026) Unbekanntes Kleinkraftrad fährt gegen geparktes Auto: 5.500 Euro Schaden bei Unfallflucht in Bad Sachsa

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ostpreußenstraße

Freitag, 20. März 2026, zwischen 12.30 und 19.30 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Mehrparteienhauses an der Ostpreußenstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist am 20. März (Freitag) an einem Fiat Tipo ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 5.500 Euro entstanden. Der Vorfall passierte in der Zeit zwischen 12.30 und 19.30 Uhr. Von dem Unfallverursacher fehlt noch jede Spur.

Vor Ort fanden Ermittler u. a. das abgerissene Fahrzeugheck eines silberfarbenen Motorrollers. Auf dem Teil ist ein auffälliger Aufkleber aufgebracht (Foto). Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei in Bad Sachsa davon aus, dass das Kleinkraftrad mit großer Wucht vorwärts gegen das Heck des Wagens geprallt sein muss.

Sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Roller nehmen die Beamten unter Telefon 05523/95279-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell