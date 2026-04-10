Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (100/2026) Polizeiinspektion Göttingen: Polizeidirektor Niklas Fuchs wird neuer Leiter Einsatz - Thomas Reuter nach 42 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet

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Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - In der Polizeiinspektion Göttingen kam es zum 1. April 2026 zu einer personellen Veränderung in der Führungsebene. Polizeidirektor Niklas Fuchs übernimmt die Funktion des Leiters Einsatz und folgt damit auf Polizeidirektor Thomas Reuter, der Ende März 2026 nach 42 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet wurde.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in der Polizeiinspektion Göttingen und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Der Einsatzbereich ist ein zentraler Baustein für die polizeiliche Arbeit - hier werden operative Entscheidungen getroffen, Einsatzlagen bewältigt und Sicherheitsstrategien umgesetzt. Mein Ziel ist es, die Einsatzbewältigung weiterhin professionell, bürgernah und zukunftsorientiert auszurichten", erklärte Niklas Fuchs anlässlich seines Dienstantritts.

Der neue Leiter Einsatz verfügt über eine langjährige und vielseitige Erfahrung innerhalb der niedersächsischen Polizei. Fuchs trat im Jahr 2000 in den Polizeidienst des Landes Niedersachsen ein. Nach verschiedenen Verwendungen absolvierte er in den Jahren 2011-2013 das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei und qualifizierte sich für den höheren Polizeivollzugsdienst.

Im weiteren Verlauf seiner Laufbahn war der 45-Jährige zunächst mehrere Jahre als Dozent an der Polizeiakademie Niedersachsen tätig. Anschließend übernahm er als Leiter des Einsatzbereichs der Polizeiinspektion Northeim Verantwortung für die Bewältigung komplexer Einsatzlagen sowie die Führung größerer Organisationseinheiten. Zuletzt war Niklas Fuchs als Dezernatsleiter Einsatz/Verkehr bei der Polizeidirektion Göttingen in Verantwortung.

"Mit dem Eintritt von Thomas Reuter in den Ruhestand endet eine 42-jährige Laufbahn im Polizeidienst, die von großer Erfahrung und einem hohen Maß an Verantwortung geprägt war. Gleichzeitig gewinnen wir mit Niklas Fuchs einen erfahrenen und fachlich versierten Leiter Einsatz für unsere Inspektion. Er bringt umfassende Führungserfahrung, strategischen Weitblick und hohe Einsatzkompetenz mit. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir die erfolgreiche Arbeit im Einsatzbereich gemeinsam fortsetzen und weiterentwickeln werden", sagte Inspektionsleiter Marco Hansmann.

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