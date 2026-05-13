Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 208 bei Bobitz (LK NWM)

Wismar (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich auf der B 208 kurz vor Bobitz aus Richtung Wismar kommend ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 18:00 Uhr wollte der 18-jährige Fahrer eines Peugeot von der Gemeindestraße aus Saunsdorf kommend nach rechts auf die B208 in Richtung Bobitz einbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 18-Jährige dabei den auf der B 208 aus Richtung Wismar in Richtung Bobitz fahrenden und vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Fahrer eines Skoda. In der weiten Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge der Skoda von der Fahrbahn abkam. Der 18-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Lübecker Klinikum geflogen. Der 57-jährige Skoda-Fahrer verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte diesen nachfolgend ins Wismarer Hanse-Klinikum. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 30.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis 20:00 Uhr an. Dabei musste die B 208 zeitweilig voll gesperrt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

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