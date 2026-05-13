POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 208 bei Bobitz (LK NWM)
Wismar (ots)
Am Mittwochabend ereignete sich auf der B 208 kurz vor Bobitz aus Richtung Wismar kommend ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 18:00 Uhr wollte der 18-jährige Fahrer eines Peugeot von der Gemeindestraße aus Saunsdorf kommend nach rechts auf die B208 in Richtung Bobitz einbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 18-Jährige dabei den auf der B 208 aus Richtung Wismar in Richtung Bobitz fahrenden und vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Fahrer eines Skoda. In der weiten Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge der Skoda von der Fahrbahn abkam. Der 18-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Lübecker Klinikum geflogen. Der 57-jährige Skoda-Fahrer verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte diesen nachfolgend ins Wismarer Hanse-Klinikum. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 30.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis 20:00 Uhr an. Dabei musste die B 208 zeitweilig voll gesperrt werden.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell