PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 208 bei Bobitz (LK NWM)

Wismar (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich auf der B 208 kurz vor Bobitz aus Richtung Wismar kommend ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 18:00 Uhr wollte der 18-jährige Fahrer eines Peugeot von der Gemeindestraße aus Saunsdorf kommend nach rechts auf die B208 in Richtung Bobitz einbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 18-Jährige dabei den auf der B 208 aus Richtung Wismar in Richtung Bobitz fahrenden und vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Fahrer eines Skoda. In der weiten Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge der Skoda von der Fahrbahn abkam. Der 18-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Lübecker Klinikum geflogen. Der 57-jährige Skoda-Fahrer verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte diesen nachfolgend ins Wismarer Hanse-Klinikum. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 30.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis 20:00 Uhr an. Dabei musste die B 208 zeitweilig voll gesperrt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 18:25

    POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Hanstorf

    Grevesmühlen (ots) - Am 13.05.2026 gegen 13:27 Uhr kam es in Hanstorf zu einem Brand an einem Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst die Veranda des Wohnhauses in Brand. Das Feuer griff anschließend auf Teile des Gebäudes über. Dabei wurden die Fassade sowie zwei bodentiefe Fenster beschädigt. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Dassow, Papenhusen, Mallentin und ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 14:25

    POL-HRO: Zwei Ermittlungsverfahren gegen Simson-Fahrer nach Verkehrsdelikten eingeleitet

    Holthusen/Boizenburg (ots) - Bei einem Sturz mit einem Kleinkraftrad ist am Dienstagnachmittag bei Holthusen ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 15:30 Uhr die Gemeindestraße zwischen Sülstorf und Holthusen, als er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seine Simson verlor und stürzte. Ersthelfer ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 14:00

    POL-HRO: Diebstahl eines forstwirtschaftlichen Anhängers - Polizei sucht Zeugen

    Gostorf (LK NWM) (ots) - Nachdem unbekannte Täter im Zeitraum von Montagnachmittag, 11. Mai, bis zum darauffolgenden Dienstagmorgen einen forstwirtschaftlichen Anhänger von einem Betriebsgelände in Gostorf an der B105 entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten der oder die unbekannten Täter einen grau lackierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren