Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw prallt bei Bützow gegen Baum - 49-Jähriger schwer verletzt

Bützow (ots)

Am Mittwochabend kam in der Nähe von Bützow zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw Honda schwer verletzt wurde. Gegen 21:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Pkw, welcher zuvor aus Richtung Rühn auf der Kreisstraße 7 in Richtung Peetsch bei Bützow unterwegs war und hier von der Fahrbahn abkam und in der Folge gegen einen Baum prallte. Der 49-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung ins Bützower Klinikum gefahren. Angaben zum Unfallhergang machte der Honda-Fahrer vor Ort nicht. Da es Anhaltspunkte für eine Beeinflussung des 49-Jährigen zum Unfallzeitpunkt gab, wurde im Klinikum eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Honda war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Eine Bergung des Pkw wurde beauftragt. Gegen den Honda-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Der genaue Unfallhergang ist Rahmen der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufzuklären. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 23:00 Uhr beendet. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 5.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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