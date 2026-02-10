POL-OF: Person bei Arbeitsunfall auf Firmengelände tödlich verunglückt
Hanau (ots)
(fg) Bei einem Arbeitsunfall auf einem Industriegelände in der Hafenstraße ist am Montagnachmittag eine Person tödlich verletzt worden. Rettungsdienst und Polizei wurden kurz vor 13 Uhr alarmiert und rückten gemeinsam aus. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines Gabelstaplers die anliefernde Person übersehen und diese erfasst haben.
Der Anliefernde, ein 54-jähriger Mann, erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch vor Ort. Der Gabelstaplerfahrer wurde nach dem Vorfall aufgrund eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht. Das Amt für Arbeitsschutz und ein Gutachter wurden ebenfalls informiert, um die genaue Ursache des Unfalls sowie den Geschehensablauf zu klären. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.
