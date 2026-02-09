POL-OF: Ladendiebstahl: Diebe bedrohten Zeugen; Verkehrskontrollen: Polizei stellte zahlreiche Verkehrsverstöße fest; Enforcement-Trailer beschädigt; 130.000 Euro Schaden und Vollsperrung nach Unfall und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zügige Festnahme eines 25-Jährigen: Vorwurf des Ladendiebstahls - Hanau

(me) Lebensmittel aus dem Regal genommen, in einem mitgeführten Plastikbeutel gesteckt und den Selbstbedienungsladen am Hauptbahnhof verlassen, ohne die Ware zu bezahlen: So lässt sich der mutmaßliche Geschehensablauf von Sonntag beschreiben, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt. Gegen 23.40 Uhr soll der 25-Jährige die Artikel im Wert von etwa 250 Euro an sich genommen und den Laden wieder verlassen haben. Die hinzugerufenen Ordnungshüter konnten den Tatverdächtigen zeitnah ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Neben der Sicherstellung des aufgefundenen Diebesguts musste er die Beamten mit auf das Revier begleiten. Zeugen des Geschehens wenden sich bitte an die Wache des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120).

2. Fahrraddiebstahl vor der Willi-Rehbein-Halle - Polizei sucht Zeugen! - Hanau

(fg) Im Ortsteil Klein-Auheim in der Fasaneriestraße vor der dortigen Willi-Rehbein-Halle wurden am Samstag zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Die Besitzer hatten ihre Pedelecs ordnungsgemäß mit unterschiedlichen Schlössern gesichert abgestellt, als Unbekannte zwischen 18 Uhr und 21 Uhr die Zweiräder stahlen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.500 Euro. Trotz der unterschiedlichen Schlösser, mit denen die hochpreisigen Fahrräder gesichert waren, gelang es den Tätern, die Fahrräder unbemerkt zu entwenden. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib der Zweiräder geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Verkehrskontrollen: Polizei stellte zahlreiche Verkehrsverstöße fest, darunter Drogenfahrt - Hanau

(js) Am Sonntag führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Hanau in der Industriestraße in der Zeit von 12.45 Uhr bis 14.15 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Ziel dieser Maßnahme war die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Überprüfung der Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln. Anlässlich der Faschingszeit wurde hierbei besonderer Fokus auf die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Verbindung mit Alkohol und Drogen gelegt. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme wurden insgesamt 36 Fahrzeuge und 51 Personen kontrolliert. Hierbei konnten die Einsatzkräfte zahlreiche Verkehrsverstöße, größtenteils Missachtungen der Gurtpflicht, feststellen. Es wurden zudem mehrere freiwillige Drogentests durchgeführt. Bei einem 42-jährigen Lkw-Fahrer fiel der Test positiv auf Kokain aus. Er musste eine Blutprobe abgeben und ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erheblichen Unfallrisiken durch den Einfluss von Alkohol und Drogen hin. Der Konsum von Rauschmitteln vor Fahrtantritt zählt weiterhin zu den häufigsten Ursachen für schwere Verkehrsunfälle. Schon geringe Mengen können die Verkehrstüchtigkeit deutlich beeinträchtigen. Auch das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes erhöht bei einem Unfall das Risiko schwerer oder gar tödlicher Verletzungen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Straßen wird die Polizei auch zukünftig verstärkt Kontrollen durchführen.

4. Ladendiebstahl: Diebe bedrohten Zeugen - Hanau

(js) Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, kam es in einem Sportgeschäft in der Nürnberger Straße zu einem Vorfall, bei dem drei Unbekannte zunächst versucht haben sollen, Jacken zu stehlen. Später sollen sie einen Kunden sowie einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Diebe drei Jacken mit in die Umkleidekabinen genommen haben. Dort sollen sie diese unter ihre eigene Kleidung angezogen und eine weitere Jacke in einen mitgeführten Rucksack gepackt haben. Beim Verlassen des Ladens wurden sie von einem aufmerksamen Kunden und dem Mitarbeiter gestellt. Daraufhin sei es zur Herausgabe der entwendeten Jacken gekommen. Doch die Situation eskalierte, als plötzlich einer der Täter ein Messer aus seinem Rucksack gezogen habe. Nach dem Vorfall flüchteten die Diebe zu Fuß. Die Kripo ermittelt unter anderem wegen Diebstahl sowie Bedrohung und bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Außenspiegel abgefahren: Wer hat etwas beobachtet? - Hanau

(me) Bereits am Montag (2. Februar) fiel der linke Außenspiegel eines Mercedes einem bislang unbekannten Wagenlenker zum Opfer. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher die Stresemannstraße (20er-Hausnummern) mit seinem Auto befuhr und hierbei den geparkten weißen Tourer streifte. Der Schaden an dem Kastenwagen mit OF-Kennzeichen dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 15.55 Uhr und 17 Uhr ereignete, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung (06181 100-120).

6. Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt - Maintal

(me) Eine 76 Jahre alte Dame wurde am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall offenbar schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die VW-Lenkerin die Frankfurter Landstraße in Richtung Frankfurt, verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren grauen Polo und kam mit diesem von der Fahrbahn ab. Die aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Seniorin wurde mit dem Verdacht auf eine Fraktur umgehend in eine Klinik gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Maintal (06181 4302-0) zu melden.

7. Anhänger gestohlen: Zeugen gesucht! - Nidderau

(js) Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag einen im Auerweg abgestellten Pkw-Anhänger gestohlen. Der Diebstahl fand zwischen Donnerstagabend, 20.50 Uhr und Freitagvormittag, 13.20 Uhr, statt. Am Anhänger befand sich ein Kennzeichenschild mit dem Ortskürzel GN und der Ziffernfolge 888. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise zum Verbleib des Anhängers bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei.

8. Nach Verkehrsunfall: Fahrbahn für etwa 45 Minuten gesperrt - Autobahn 45 / Erlensee

(me) Die Polizeiautobahnstation Südosthessen ist auf der Suche nach einem möglichen Unfallverursacher von Freitagabend. Dieser und ein VW-Lenker befuhren die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Hanau. Beim Fahrstreifenwechsel auf den ganz rechten der vier Fahrspuren übersah der Unbekannte offenbar den bereits dort fahrenden Mann mit seinem roten Polo. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 26-Jährige nach rechts aus und kam im weiteren Verlauf ins Schleudern, was eine Kollision mit einem grauen Peugeot und der Leitplanke zur Folge hatte. Der entstandene Schaden an den beiden Autos und der Schutzplanke wird auf mehr als 6.000 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen musste die Schnellstraße für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Zeugen der Zusammenstöße melden sich bei den Beamten aus Hanau unter der Telefonnummer 06181 9010-0.

9. Einbrecher flüchteten mit rund vier Kilo Silberbesteck - Freigericht

(cb) Vier Kilo Silberbesteck im Wert von etwa 13.500 Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem sie am Sonntag in ein Haus an der Anschrift "Am Ransacker" eingedrungen waren. Die Unbekannten beschädigten gegen 18.50 Uhr ein Fenster, stiegen durch dieses ein und durchsuchten anschließend alle Räumlichkeiten des Hauses. Mit ihrer kiloschweren Beute flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Fachkommissariats in Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

10. Mehrere Wahlplakate im Main-Kinzig-Kreis beschädigt - Erlensee / Biebergemünd / Bad Soden-Salmünster

(cb) Die Beamten der Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen haben in mehreren Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und suchen Zeugen der Taten. So hatten unbekannte Personen am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, ein Wahlplakat in der Leipziger Straße / Carl-Banz-Straße in Erlensee angebrachtes Plakat beschädigt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen steckte der Täter das doppelseitige Wahlplakat, welches an einem dortigen Laternenmast befestigt war, in Brand. Das Feuer beschädigte zusätzlich ein unterhalb angebrachtes Plakat einer weiteren Partei. In der Roßbacher Straße in Biebergemünd rissen bis dato Unbekannte vier Wahlplakate, welche an Laternenmasten festgemacht waren, ab und beschädigten diese. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 10 Uhr. Ein Mitteiler in Bad Soden-Salmünster informierte die Polizei am Sonntag über die Sachbeschädigung eines Wahlplakates in der Hauptstraße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern. Demnach riss eine mehrköpfige, augenscheinlich kostümierte Personengruppe gegen 4.15 Uhr ein dort angebrachtes Wahlplakat ab und beschädigte dieses dadurch. Derzeit können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

11. Reh durch Hunde verbissen? Vierbeiner bitte anleinen! - Bad Soden-Salmünster

(lei) Ein schreiendes Reh war am Samstagabend der Grund für eine Verständigung der Polizei. Im Bereich des Stadtteils Katholisch-Willenroth wurde das Tier kurz darauf verletzt vorgefunden. Da die Verletzungen so gravierend waren, musste das Reh aus tierschutzrechtlichen Gründen von seinen Leiden erlöst werden. Nach erster Einschätzung könnten freilaufende Hunde an dem Vorfall beteiligt gewesen sein. Aus diesem Anlass wird darum gebeten, Vierbeiner in der Feldgemarkung grundsätzlich anzuleinen beziehungsweise sie unter Kontrolle zu halten, um Wildtiere nicht zu gefährden.

12. Enforcement-Trailer beschädigt: Wer kann Hinweise geben? - Autobahn 66 / Bad Soden-Salmünster

(lei) Ein sogenannter Enforcement, der in der vergangenen Woche an der Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster aus Lärmschutzgründen den in Richtung Rhein-Main-Gebiet fahrenden Verkehr überwachte, ist durch einen oder mehrere Unbekannte beschädigt und vorübergehend unbrauchbar gemacht worden. Der mobile Blitzer der Polizei ist nach ersten Erkenntnissen in der Zeit zwischen Freitag, 2.20 Uhr und Samstagmorgen, 5.35 Uhr angegangen worden. Demnach wurde sowohl an dem Gehäuse herummanipuliert, als auch das Glas des Blitzers zerkratzt sowie mit schwarzer Farbe besprüht. Die Verunreinigung konnte mittlerweile beseitigt werden, sodass das Gerät bereits wieder im Einsatz ist. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmende könnten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so die Hoffnung der Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt und unter der Rufnummer 06052 9148-0 (Polizeistation Bad Orb) Zeugenhinweise erbittet.

13. 130.000 Euro Schaden und Vollsperrung nach Unfall - Autobahn 66 / Anschlussstelle Schlüchtern-Nord

(cb) Am Montag kam es auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Flieden und Schlüchtern-Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wechselte gegen 12.50 Uhr ein Mercedes-Fahrer die Spur nach rechts und übersah dabei einen dort fahrenden Golf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes landete der Mercedes auf der Seite, weshalb es zur Sperrung der Fahrbahn kam. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 130.000 Euro geschätzt.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

