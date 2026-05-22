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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Frau attackiert zwei Syrerinnen in Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag soll es im Bereich des Paradiesweges in Güstrow zu einem körperlichen Angriff auf zwei Frauen gekommen sein. Laut Aussage der beiden angegriffenen Frauen, einer 49-jährigen Syrerin und deren 17-jährige Tochter, haben sie sich zunächst gegen 14:20 Uhr auf einem Gehweg im Paradiesweg befunden, als eine Radfahrerin von hinten kommend an beiden Fußgängerinnen vorbeifuhr. Dabei soll es fast zu einer Kollision gekommen sein, da die Radfahrerin auch nicht auf sich aufmerksam gemacht habe. Daraufhin stieg die Radfahrerin ab und beleidigte die beiden syrischen Frauen, unter anderem mit fremdenfeindlichen Äußerungen. In der weiteren Folge attackierte die Unbekannte die 49-Jährige indem sie auf sie einschlug und zu Boden brachte. Als die 17-jährige Tochter dazwischengehen wollte, wurde auch diese geschlagen. Zudem wurde das Mobiltelefon der Jugendlichen infolge des Angriffs beschädigt. Beide Frauen wurden durch die Attacke leicht verletzt. Erst nach dem Einschreiten weiterer Passanten ließ die Unbekannte von den Fußgängerinnen ab und verließ die Örtlichkeit daraufhin mit ihrem Fahrrad in Richtung Lindenstraße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die vermeintliche Angreiferin trotz erfolgter Absuche nicht mehr ausfindig machen.

Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine etwa 30-35 Jahre alte Frau handeln, die etwa 1,70m groß und von korpulenter Statur ist. Zudem hat sie lange, glatte, dunkelblonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren und war mit einer schwarzen Leggings und einem weißen Pulli bekleidet. Zudem war sie in Begleitung eines etwa achtjährigen Kindes, welches mit einem eigenen Fahrrad unterwegs war.

Die Polizei ermittelt nun aufgrund der Körperverletzung und Beleidigungen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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