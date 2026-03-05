Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Pkw beschädigt Mauer in Hattgenstein

Hattgenstein (ots)

Im Zeitraum vom 04.03.2026 16:00 Uhr bis 05.03.2026 10:00 Uhr kam es in Hattgenstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Hauptstraße, kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer am Kirchplatz. In der Folge entstand an der Mauer, als auch an der hölzernen Sitzauflage Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.

