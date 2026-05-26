Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Polizei stoppt innerhalb kurzer Zeit zwei betrunkene Autofahrer (22.05.2026)

Rottweil (ots)

Innerhalb weniger Minuten haben Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil am Freitagabend zwei betrunkene Autofahrer gestoppt.

Gegen 23:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer an zwei voneinander unabhängigen Örtlichkeiten jeweils auffällig fahrende Autofahrer. Ein Skoda war auf der Bundesstraße 14 zwischen Neufra und Rottweil unterwegs. Ein Opel-Fahrer fuhr auf der B 14 zwischen Zimmern ob Rottweil und Rottweil in Schlangenlinien.

Beide Fahrzeuge konnten durch Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil angehalten und kontrolliert werden. Sowohl beim 46-jährigen Fahrer des Skoda als auch beim 45-jährigen Fahrer des Opel bestätigten Alkoholtests den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der Ältere war demnach mit etwa 2 Promille, der Jüngere mit ungefähr 3,2 Promille unterwegs.

Beide Männer mussten eine Blutprobe sowie ihre Führerscheine abgeben. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

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