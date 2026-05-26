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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen
Lkr. Rottweil) Polizei ermittelt betrunkenen Autofahrer mit etwa 2,7 Promille (25.05.2026)

Wellendingen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer haben Polizeibeamte am Montagabend in Wellendingen ermittelt.

Zuvor meldete ein Zeuge einen in Schlangenlinien fahrenden Ford auf der Landesstraße 434 zwischen Schömberg und Wellendingen. Die Polizisten konnten den mutmaßlichen 37-jährigen Fahrer schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,7 Promille.

Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zum Polizeirevier begleiten. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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