Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen/A31 - Pkw überschlägt sich nach Unfall - Zwei Personen leicht verletzt

Wietmarschen/A31 (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 13:48 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Süden im Bereich Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 82-jähriger Fahrer eines VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw fuhr anschließend eine Böschung hinunter, durchbrach einen Wildschutzzaun und kollidierte nach etwa 100 Metern mit dem Pfeiler eines Gittertores. Nach weiteren rund zehn Metern kam das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der 82-jährige Fahrer sowie seine 77-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden medizinisch versorgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

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