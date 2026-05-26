Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) 62-jähriger Autofahrer kollidiert mit geparkten Fahrzeugen und überschlägt sich: Ein Leichtverletzter und etwa 15.000 Euro Schaden (22.05.2026)

Aldingen (ots)

Bereits am Freitagnachmittag ist ein Autofahrer in der Hölderlinstraße mit zwei geparkten Autos kollidiert und hat erheblichen Sachschaden verursacht.

Der 62-jährige Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem Opel unterwegs. Als dem Fahrer ein anderes Fahrzeug entgegenkam, wich er - vermutlich auch aufgrund der Blendung durch die Sonne - zu weit nach rechts aus und kollidierte mit einem geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf einen abgestellten Dacia geschoben. Der Opel des 62-Jährigen überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Aldingen befreite den Fahrer aus seinem Fahrzeug und übergab ihn leicht verletzt an den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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