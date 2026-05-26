Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, L177

Lkr. Rottweil) 63-jähriger Motorradfahrer überschlägt sich mehrfach und verletzt sich schwer (25.05.2026)

Schramberg (ots)

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Landesstraße 177 im Bereich Schlangenbühl ereignet.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer war gegen 15 Uhr zwischen Hardt und Schramberg unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Acker und überschlug sich mehrfach.

Der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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