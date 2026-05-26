Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, K5906

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 35-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach: Zwei Verletzte und etwa 2.000 Euro Schaden (24.05.2026)

Wehingen (ots)

Zwei verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro sind die Bilanz eines mutmaßlich alkoholbedingten Verkehrsunfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Kreisstraße 5906.

Vermutlich ein 35-jähriger Mann war gegen Mitternacht mit seinem Audi zwischen Harras und Obernheim unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich mehrfach. Erst etwa 50 Meter weiter kam der Wagen in einem Straßengraben zum Stehen.

Sowohl der mutmaßliche 35-jährige Fahrer als auch sein 48-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen. Während sich der Jüngere glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zuzog, brachte ein Rettungswagen den Älteren mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten beim 35-Jährigen Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit etwa 2,8 Promille den Verdacht. Der Mann musste daraufhin sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Außerdem ergab eine Überprüfung, dass für den Audi kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Kennzeichen wurden deshalb vor Ort sichergestellt.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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