PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260506-2: Kriminalpolizei klärt Raub auf Spielhalle - Verdächtige in Untersuchungshaft

Bergheim (ots)

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der Tatverdächtigen

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat zwei Tatverdächtige (31, 28) festgenommen. Die beiden Männer sollen im Februar 2026 eine Spielhalle in Bergheim überfallen, einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die maskierten Männer in der Tatnacht (18. Februar) gegen 2 Uhr die Spielhalle in Bergheim-Kenten betreten haben. Dort sollen sie einen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Zudem sollen sie zwei Spielautomaten aufgebrochen und Geld daraus entnommen haben. Anschließend seien die Tatverdächtigen samt Beute geflohen.

Nach einer Zeugenaussage und dem Abgleich mit Aufzeichnungen einer Überwachungskamera konnten die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 zunächst den 31-jährigen Tatverdächtigen identifizieren. Aufgrund der vorliegenden Beweislage ordnete das Gericht sodann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln eine Durchsuchung der Wohnräume des Mannes an. Dabei konnten die Ermittlerinnen und Ermittler ein Handy sowie die mögliche Tatkleidung des Tatverdächtigen sicherstellen. Darüber hinaus konnte auch die potentielle Tatkleidung eines Komplizen sichergestellt werden. Die Einsatzkräfte nahmen den Beschuldigten daraufhin fest.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen, unter anderem durch die Auswertung des Mobiltelefons des 31-Jährigen, gelang es den Ermittlerinnen und Ermittlern im Anschluss, den mutmaßlichen Komplizen (28) des Beschuldigten zu identifizieren. Da sich der 28-jährige, mutmaßliche Komplize zu diesem Zeitpunkt in Italien aufhielt, wurde durch das zuständige Gericht ein europäischer Haftbefehl gegen ihn erlassen. Nach seiner Festnahme wurde er in Italien festgenommen und nach Deutschland überführt, wo er sich nunmehr ebenfalls in Untersuchungshaft befindet. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 13:14

    POL-REK: 260506-1: Alkoholisierter Autofahrer fuhr in Baustellengraben

    Kerpen (ots) - Polizeikräfte stellten Flüchtigen nach Verkehrsunfall Zeugen haben am Dienstagmorgen (5. Mai) einen verdächtigen Mann (48) gemeldet, der mit seinem Auto in einen Baustellengraben in Kerpen-Sindorf gefahren ist und anschließend in ein Waldstück flüchtete. Alarmierte Polizisten stellten wenig später den alkoholisierten Autofahrer. Zeugen ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 12:56

    POL-REK: 260505-4: Falsche Bankmitarbeiter betrogen Brühlerinnen

    Brühl (ots) - Seien Sie skeptisch! Unter einem dreisten Vorwand haben Betrüger am Montag (4. Mai) eine Seniorin aus Brühl um Bargeld betrogen. Einer der Täter soll etwa 35 bis 36 Jahre alt sein, dunkle Haare und einen Schnurrbart haben. Zur Tatzeit habe der Mann ein helles Sweatshirt getragen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:26

    POL-REK: 260505-3: Einbrüche auf Baustellen - Zeugensuche

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten, die zwischen Donnerstagnachmittag (30. April) und Montagmorgen (4. Mai) auf zwei Baustellen in Bedburg und in Erftstadt Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge sowie Kraftstoff entwendet haben sollen. In Bedburg beobachteten Zeugen einen silbernen Ford am Tatort. Die Beamtinnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren