Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260506-1: Alkoholisierter Autofahrer fuhr in Baustellengraben

Kerpen (ots)

Polizeikräfte stellten Flüchtigen nach Verkehrsunfall

Zeugen haben am Dienstagmorgen (5. Mai) einen verdächtigen Mann (48) gemeldet, der mit seinem Auto in einen Baustellengraben in Kerpen-Sindorf gefahren ist und anschließend in ein Waldstück flüchtete. Alarmierte Polizisten stellten wenig später den alkoholisierten Autofahrer.

Zeugen beobachteten gegen 7.30 Uhr wie der spätere Beschuldigte mit einem BMW gegen ein Verkehrsschild auf dem Kreisverkehr am Europaring und der Hüttenstraße gefahren sei. Anschließend soll er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und in einen Baustellengraben auf der Hüttenstraße gefahren sein. Er soll dann seinen stark beschädigten Wagen verlassen haben und zu Fuß weggegangen sein.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten stellten den 48-Jährigen nach kurzer Fahndung in einem Waldstück nahe des Kreisverkehrs. Sie stellten sofort seinen schwankenden Gang und Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie die Fahrzeugschlüssel zum verunfallten BMW.

Die Polizeikräfte ordneten die Blutprobenentnahmen an, beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und stellten sein Auto zur Eigentumssicherung sicher. Hierbei fiel auf, dass kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem in einem Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

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