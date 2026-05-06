PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260506-1: Alkoholisierter Autofahrer fuhr in Baustellengraben

Kerpen (ots)

Polizeikräfte stellten Flüchtigen nach Verkehrsunfall

Zeugen haben am Dienstagmorgen (5. Mai) einen verdächtigen Mann (48) gemeldet, der mit seinem Auto in einen Baustellengraben in Kerpen-Sindorf gefahren ist und anschließend in ein Waldstück flüchtete. Alarmierte Polizisten stellten wenig später den alkoholisierten Autofahrer.

Zeugen beobachteten gegen 7.30 Uhr wie der spätere Beschuldigte mit einem BMW gegen ein Verkehrsschild auf dem Kreisverkehr am Europaring und der Hüttenstraße gefahren sei. Anschließend soll er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und in einen Baustellengraben auf der Hüttenstraße gefahren sein. Er soll dann seinen stark beschädigten Wagen verlassen haben und zu Fuß weggegangen sein.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten stellten den 48-Jährigen nach kurzer Fahndung in einem Waldstück nahe des Kreisverkehrs. Sie stellten sofort seinen schwankenden Gang und Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie die Fahrzeugschlüssel zum verunfallten BMW.

Die Polizeikräfte ordneten die Blutprobenentnahmen an, beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und stellten sein Auto zur Eigentumssicherung sicher. Hierbei fiel auf, dass kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem in einem Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 12:56

    POL-REK: 260505-4: Falsche Bankmitarbeiter betrogen Brühlerinnen

    Brühl (ots) - Seien Sie skeptisch! Unter einem dreisten Vorwand haben Betrüger am Montag (4. Mai) eine Seniorin aus Brühl um Bargeld betrogen. Einer der Täter soll etwa 35 bis 36 Jahre alt sein, dunkle Haare und einen Schnurrbart haben. Zur Tatzeit habe der Mann ein helles Sweatshirt getragen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:26

    POL-REK: 260505-3: Einbrüche auf Baustellen - Zeugensuche

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten, die zwischen Donnerstagnachmittag (30. April) und Montagmorgen (4. Mai) auf zwei Baustellen in Bedburg und in Erftstadt Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge sowie Kraftstoff entwendet haben sollen. In Bedburg beobachteten Zeugen einen silbernen Ford am Tatort. Die Beamtinnen und ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 10:56

    POL-REK: 260505-2: Radfahrer fährt nach Unfall davon

    Frechen (ots) - Zwei E-Scooterfahrende leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (1. Mai) sind zwei E-Scooterfahrende (31w, 32m) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein beteiligter Radfahrer soll vom Unfallort davongefahren sein. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats bitten Zeugen um Hinweise zu dem etwa 40-jährigen flüchtigen Mann mit schulterlangen schwarzen Haaren, der zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren