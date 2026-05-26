Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 11-jähriges Kind läuft in Auto und verletzt sich leicht (23.05.2026)

Trossingen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind hat sich am Samstagabend im Bereich des Marktplatzes ereignet.

Eine 19-jährige Autofahrerin war gegen 21:15 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Straße "Im Tal" unterwegs und bog nach rechts in die Butschstraße ein. Während des Abbiegevorgangs lief ein 11-jähriges Kind vermutlich unvermittelt auf die Fahrbahn und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Autos.

Hierbei zog sich der Junge glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Klinikum. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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