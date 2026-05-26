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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrüche im Industriegebiet "Auf Herdenen" - Polizei bittet um Hinweise (21./22.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Zwischen Donnerstag und Freitag sind Unbekannte in mehrere Betriebe im Industriegebiet "Auf Herdenen" eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen von - soweit bislang bekannt - vier verschiedenen Betrieben. In einem Geschäft für Lackierarbeiten durchwühlten sie im Bürotrakt sämtliche Schränke und entwendeten schließlich aus der Werkstatt eine Flex samt dazugehöriger Trennscheiben. Zudem machten sie sich in den Räumlichkeiten der Dekra und Europcar zu schaffen.

Vermutlich besteht ein Zusammenhang zu einem Einbruch in einen Geschäftscontainer auf dem "Nunnensteig" in der Nacht auf Freitag (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6280501 ).

Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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