Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Büroräume

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege;

Tatzeit: 10.01.2026, 07.00 Uhr und 11.01.2026, 07.45 Uhr;

In die Büroräume eines Verwaltungsgebäudes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Laubstiege in Gronau. Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen drangen die Unbekannten gewaltsam über eine Tür in das Büroinnere ein. Dort öffneten die Einbrecher ebenfalls mit massiver Gewalt mehrere Bürotüren und durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Genaue Angaben zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell