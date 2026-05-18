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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Mehrere Diebstähle aus PKW bei Wedeler Weinfest

Wedel (ots)

In der Nacht zu Sonntag (17.05.2026) stahlen am Rande des Weinfestes in Wedel bislang unbekannte Täter Wertgegenstände und auch Einnahmen aus drei Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Eine Tat ereignete sich demnach in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23:30 Uhr und 00:50 Uhr auf dem Rathausplatz in Wedel. Aus einem Sprinter entwendeten der oder die Täter einen Rucksack, in dem sich neben persönlichen- und Wertgegenständen auch die Tageseinnahmen eines Standbetreibers des Weinfestes befanden.

Zwei weitere Taten geschahen zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr ebenfalls am Rathausplatz. Aus einem Mercedes wurde die Geldkassette mit Einnahmen eines weiteren Standbetreibers entwendet. Eine dritte Geschädigte stellte das Fehlen ihrer Handtasche fest, die sie zuvor unter dem Fahrersitz eines Transporters verstaut hatte.

Wie der oder die Täter jeweils in die Fahrzeuge und an das Diebesgut gelangten, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, die in allen Fällen das Polizeirevier in Wedel aufgenommen hat. Es wird ebenfalls geprüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen und ob möglicherweise die Geschädigten zuvor beobachtet worden sind.

Diesbezüglich sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Personen gesehen oder sonst Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben. Wer Angaben zu möglichen Tätern oder deren Verbleib machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wedel unter der Rufnummer 04103 - 50180 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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