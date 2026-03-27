Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in einen Neubau in Edewecht - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Von vorgestern, dem 25.03., 17:00 Uhr bis gestern, dem 26.03., 15:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein noch unbewohntes Einfamilienhaus im Bereich Jeddeloh II.

Bislang unbekannte Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude und entwendeten unter anderem Baumaterialien, Möbel und Werkzeug. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/9270 zu melden. (357064)

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