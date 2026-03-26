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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in eine sich im Umbau befindliche Bäckereifiliale in Oldenburg - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Nacht von gestern, dem 25.03., auf heute, den 26.03., in dem Zeitraum von 16:30 Uhr bis 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Nadorster Straße, die sich im Umbau befindet.

Unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster, das gewaltsam geöffnet wurde, in die Räumlichkeiten und entwendeten diverses Arbeitsmaterial und Werkzeug. Der Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden. (354260)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Richard Henke
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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