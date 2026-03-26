Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brand von mehreren Pkw in Apen

Oldenburg (ots)

Heute, am 26.03., gegen 09:30 Uhr gerieten aus bislang unbekannter Ursache drei Pkw nahe einem Gebäude in einem Wohngebiet in der Nähe der "Gnieser Kreuzung" in Apen in Brand.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch die eingesetzten umliegenden freiwilligen Feuerwehren glücklicherweise verhindert werden. Die Pkw brannten aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (354845)

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