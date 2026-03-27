Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche in Oldenburg - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 24.03., 14:00 Uhr, bis gestern, dem 26.03., 15:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Container auf dem Gelände der Weser-Ems-Hallen auf und entwendeten größere Mengen von Softgetränken und Spirituosen. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. (356657)

Von vorgestern, dem 25.03., 17:00 Uhr bis gestern, dem 26.03., 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in Kellerräume eines Wohnhauses in der Oldenburger Innenstadt. In dem Keller wurden mehrere Türen gewaltsam überwunden und mehrere Kellerparzellen durchsucht. Der Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. (356717)

In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

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