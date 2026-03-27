PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche in Oldenburg - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 24.03., 14:00 Uhr, bis gestern, dem 26.03., 15:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Container auf dem Gelände der Weser-Ems-Hallen auf und entwendeten größere Mengen von Softgetränken und Spirituosen. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. (356657)

Von vorgestern, dem 25.03., 17:00 Uhr bis gestern, dem 26.03., 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in Kellerräume eines Wohnhauses in der Oldenburger Innenstadt. In dem Keller wurden mehrere Türen gewaltsam überwunden und mehrere Kellerparzellen durchsucht. Der Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. (356717)

In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Richard Henke
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 14:10

    POL-OL: Brand von mehreren Pkw in Apen

    Oldenburg (ots) - Heute, am 26.03., gegen 09:30 Uhr gerieten aus bislang unbekannter Ursache drei Pkw nahe einem Gebäude in einem Wohngebiet in der Nähe der "Gnieser Kreuzung" in Apen in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch die eingesetzten umliegenden freiwilligen Feuerwehren glücklicherweise verhindert werden. Die Pkw brannten aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt. Die ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 11:53

    POL-OL: Einbruch in eine sich im Umbau befindliche Bäckereifiliale in Oldenburg - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der Nacht von gestern, dem 25.03., auf heute, den 26.03., in dem Zeitraum von 16:30 Uhr bis 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Nadorster Straße, die sich im Umbau befindet. Unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster, das gewaltsam geöffnet wurde, in die Räumlichkeiten und entwendeten diverses Arbeitsmaterial ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 11:06

    POL-OL: Zwei Einbrüche im Bereich Rastede in ein Einfamilienhaus und einen Kiosk

    Oldenburg (ots) - +++Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rastede Südende+++ In der Zeit vom 09.03. bis gestern, dem 25.03.2026 17:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rastede im Ortsteil Südende. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten daraufhin sämtliche Räumlichkeiten Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren