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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (PI) - Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Schenefeld (PI) (ots)

Am Mittwoch (13.05.2026) ist es zu einem Einbruch im Sülldorfer Weg gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertgegenständen. Angaben zum Stehlgut können bisher noch nicht getätigt werden.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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