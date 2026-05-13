Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Nordende - Unbekannte Täter versuchen in Vereinsheim einzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Klein Nordende (ots)

Am Dienstag (12.05.2026) ist es zu einem Einbruchversuch in ein Vereinsheim in der Straße Am Butterberg gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruchversuch zeitlich auf etwa 01:10 Uhr geschätzt werden.

Die unbekannten Täter versuchten über den Haupteingang gewaltsam ins Gebäude einzudringen. Als dies misslang, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Elmshorn führt die Ermittlungen zu dem Einbruchversuch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04121 803-0 entgegengenommen.

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